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Лала Крамаренко может пропустить Игры БРИКС

Лала Крамаренко может пропустить Игры БРИКС

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко по состоянию здоровья может пропустить Игры БРИКС. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее Крамаренко рассказала, что не сможет выступить на Evgeniya Сup – заключительном этапе отбора на Игры БРИКС.

«Не знаю, может, и пропустит, – сказала Винер, которую цитирует ТАСС. – Заключительный этап отбора она пропустила. Сейчас она лечится несколько дней, будем смотреть, как она. Если есть серьезная травма, она выступать не будет. Здоровье – это главное».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.

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