HTC возобновляет производство смартфонов

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Тайваньская технологическая компания HTC, ранее известная своими инновационными смартфонами, намекает на возвращение на рынок мобильных устройств. В официальном аккаунте компании в социальной сети X (Twitter) была опубликована загадочная реклама нового смартфона, стилизованная под космическую тематику. Сообщение об анонсе новинки запланировано на 12 июня. Об этом сообщает издание HotHardware.

Популярность публикации среди пользователей оказалась довольно высокой: за несколько дней тизер собрал более 866 тыс. просмотров, 7900 лайков и 1700 репостов. Как отмечает издание HotHardware, интерес к возвращению HTC на рынок смартфонов неудивителен, учитывая ее богатую историю в этой области.

Например, в 2008 году компания представила первый в мире Android-смартфон HTC Dream, который имел выдвижной дисплей, физическую QWERTY-клавиатуру, 256 МБ встроенной памяти, слот для карт microSD и поддерживал 3G.

В дальнейшем компания выпустила успешные модели, такие как HTC One M7 и M8, однако столкнулась с сильной конкуренцией со стороны Samsung и Apple. В 2018 году HTC продала большую часть своего мобильного подразделения Google за $1,1 млрд и переключилась на рынок виртуальной реальности.