Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные выборы в парламент

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Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

«Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии, – сказал президент в телеобращении к французам. – Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля».

Таким образом, Макрон признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент (ЕП), где она набрала вдвое меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», которую поддержали 32% электората.

Последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.