Малахат Атасевер: Мой сын – также первый космонавт Азербайджана

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Уверена, что тесное сотрудничество Турции и Азербайджана вскоре распространится и на космическую сферу. Мой сын – также первый космонавт Азербайджана.

С данным заявлением в ходе беседы с журналистами выступила Малахат Атасевер, мать второго космонавта в истории Турции Тувы Джахангира Атасевера.

Она отметила, что полет ее сына внимательно отслеживали не только в Турции, но и в Азербайджане.

«Я получила огромное количество откликов из Азербайджана. Лучше всего мои чувства передают слова моего сына: «Равно как флаги Турции и Азербайджана развеваются бок о бок на земле, так и в небе они будут находиться рядом», – заявила она.

Малахат Атасевер рассчитывает на то, что полет Тувы Джахангира Атасевера станет примером для молодежи, и количество турецких космонавтов возрастет.