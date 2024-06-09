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Гафарову радушно приняли в Минске и угостили хлебом с солью (фото)

Гафарову радушно приняли в Минске и угостили хлебом с солью (фото)

Начался официальный визит в Республику Беларусь азербайджанской парламентской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой, передает БЕЛТА.

Программа визита традиционно насыщена мероприятиями. В их числе – встречи с руководством палат парламента, правительства Беларуси, подписание документов о сотрудничестве, посещение БГУ и другие мероприятия.

Гостей в Национальном аэропорту Минск встретила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «Спасибо, что приняли приглашение посетить нашу страну с официальным визитом, тем более что он проходит после тех великолепных встреч, которые прошли на уровне президентов наших стран. Александр Григорьевич посещал Азербайджан. Совсем недавно прошел визит заместителя премьер-министра Азербайджана в Беларусь, – сказала Наталья Кочанова. – Конечно, ваш визит для нас знаковое событие, для всей страны, для парламентариев. Мы искренне рады, что наши друзья сегодня здесь, вместе с нами».

«Уверена, что мы обсудим все вопросы, касающиеся нашего дальнейшего сотрудничества по линии парламентской деятельности, которое будет направлено на развитие отношений и договоренностей, определенных главами наших государств», – подчеркнула спикер.

«Благодарны за ваше приглашение посетить замечательную и прекрасную страну, страну замечательных людей», – отметила Сагиба Гафарова.

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