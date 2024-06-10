Экс-агент ЦРУ допустил ядерный удар Запада по России

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В противостоянии с Россией Запад может стать той стороной, которая первой применит ядерное оружие. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам экс-агента, Запад может пойти на крайние меры из-за неспособности противостоять России на поле боя с использованием конвенционального вооружения.

В частности, он указал на вероятные логистические проблемы и нехватку военной техники. «У них [Запада] нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, они уже отдали их Украине», — заключил Джонсон.