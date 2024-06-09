Пожар на берегу в Сабаильском районе локализован (обновлено, видео)

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18:22 Благодаря оперативным действиям подразделений Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана пожар, вспыхнувший на открытой местности вблизи моря в Сабаильском районе Баку, был быстро локализован, удалось избежать распространения огня на прилегающую территорию.

Операция по полному тушению пожара продолжается.

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17:21 На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на открытой местности вблизи моря в Сабаильском районе города Баку.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Ведутся работы по тушению огня.