Пожар на берегу в Сабаильском районе локализован (обновлено, видео)

18:22 Благодаря оперативным действиям подразделений Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана пожар, вспыхнувший на открытой местности вблизи моря в Сабаильском районе Баку, был быстро локализован, удалось избежать распространения огня на прилегающую территорию.
Операция по полному тушению пожара продолжается.
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17:21 На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на открытой местности вблизи моря в Сабаильском районе города Баку.
В связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Ведутся работы по тушению огня.