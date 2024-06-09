АрмСМИ: Из Азербайджана до армянской школы можно будет дойти за 1 минуту

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Агентство Sputnik Армения провело исследование и выяснило, что из Азербайджана до двери школы армянского села Киранц после делимитации можно будет дойти примерно за 1 минуту.

Отмечается, что в результате делимитации границы азербайджанской стороне переданы 54 единицы имущества. 20 из 30 жителей согласились принять предложенные правительством компенсации, причем речь идет о довольно крупных суммах. Помимо 2 жилых домов, Азербайджану будет передано 3 магазина, 1 пункт автозапчастей, 48 земельных участков, а также несколько гектаров земель общины.