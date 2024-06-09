Возросло число жертв тяжелого ДТП в Лянкяранском районе (обновлено, фото)

19:34 Число погибших в ДТП в Лянкяране возросло до 2 человек.
Несмотря на усилия врачей, получивший в результате аварии тяжелые травмы Акиф Махмудов (2014 г.р.) скончался, не выходя из комы.
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18:38 Установлены личности пострадавших в ДТП в Лянкяране.
В аварии пострадали водитель автомобиля «Toyota Prado» житель поселка Бина Хазарского района Баку Мамед Раджабов (1982 г.р.), водитель автомобиля «Mercedes» житель села Хафтони Лянкяранского района Мухандис Рзаев (1981 г.р.), а также их пассажиры – жительница Лянкяранского района Малахат Махмудова (1967 г.р.), Акиф Махмудов (2014 г.р.), житель села Биркандул Лерикского района Алгаит Алиев (1998 г.р.), житель поселка Бина города Баку Эльдар Раджабли (2013 г.р.) и Гусейн Раджабли (2013 г.р.).
Из пострадавших 10-летний Акиф Махмудов и 57-летняя Малахат Махмудова в тяжелом состоянии помещены в реанимацию. Акиф Махмудов находится в коме.
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18:35 В результате тяжелого ДТП, произошедшего сегодня примерно в 12:40 на участке автомагистрали Алят-Астара, проходящем через село Болади Лянкяранского района, пятеро мужчин, одна женщина и один ребенок с различными травмами были госпитализированы в отделение скорой помощи Лянкяранской центральной районной больницы. Об этом говорится в сообщении TƏBIB.
Пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь, ребенок и женщина были помещены в отделение реанимации, лечение остальных продолжается в отделении скорой помощи.
В результате аварии один человек умер до оказания врачебной помощи.
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14:41 В Лянкяранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
На 152-м км автомагистрали Алят-Астара столкнулись легковые автомобили «Toyota Prado» и «Mercedes», первый из них перевернулся после столкновения, уточняет АПА. В результате погиб 1 человек.
6 человек, пострадавших в результате ночной аварии, госпитализированы в отделение скорой помощи Лянкяранской центральной районной больницы, состояние трех из них оценивается как тяжелое.