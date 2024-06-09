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Пакистан развивает военное сотрудничество с Китаем

Пакистан развивает военное сотрудничество с Китаем

Вооруженные силы КНР и Пакистана будут постоянно повышать уровень межармейского сотрудничества, совместными усилиями обеспечивать стратегический баланс в регионе.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в Китай.

«Стороны условились сохранять импульс при осуществлении межармейского взаимодействия и обмене визитами на высоком уровне, постоянно повышать уровень совместных учений и военно-технического сотрудничества», – уточняется в документе.

В нем отмечается, что власти КНР и Пакистана удовлетворены доверительным характером отношений, поддерживаемых на протяжении долгого времени между армиями двух государств. «Стороны подчеркнули, что укрепление китайско-пакистанского стратегического сотрудничества в области обороны и безопасности играет незаменимую и важную роль при поддержании мира и стабильности, а также обеспечении стратегического баланса в регионе», – подчеркивается в заявлении.

4-8 июня Шариф посетил Китай с официальным визитом, в ходе которого встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи. Как сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, стороны подробно обсудили двустороннее сотрудничество, международную и региональную ситуацию, условились углублять всепогодное стратегическое партнерство.

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