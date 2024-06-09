Абитуриенты сдали дополнительный экзамен, результаты будут известны через 2 недели (обновлено)

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13:36 9 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел дополнительный вступительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ I группы специальностей, а также дополнительный вступительный экзамен по географии для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC III группы специальностей.

С 10 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка использованных на экзаменах заданий открытого типа занимает много времени, ожидается, что результаты будут объявлены не ранее ближайших 2 недель.

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9:30 Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей, и по географии для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC в III группе специальностей.

Согласно информации Центра, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Ожидается, что в экзамене по информатике примут участие 11804 человека, по географии – 6636 человек.