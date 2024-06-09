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Главное Мир

Угроза терроризма в Чехии, усилены меры безопасности

Угроза терроризма в Чехии, усилены меры безопасности

Полиция Чехии усилила в ночь на воскресенье меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном проведении теракта. Со ссылкой на источники об этом сообщил новостной портал Idnes.

Меры безопасности, согласно порталу, усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Полицейским приказано внимательно следить за подозрительными лицами вблизи автобусных остановок и железнодорожных вокзалов.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил информацию портала о том, что правоохранительные органы сейчас не располагают информацией о непосредственной угрозе. «Могу подтвердить, что полиция сейчас предпринимает профилактические меры безопасности. Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе [для объектов инфраструктуры]. Полиция будет информировать о дальнейших [действиях], как только это станет возможным», – привело издание слова политика.

«Полиция сейчас расследует дело, связанное с нападениями за границей. Подозреваемый был задержан, но тем не менее профилактически приняты повышенные меры безопасности», – написал затем министр на своей странице в Х (ранее Twitter). С подробностями общественность ознакомят в понедельник после заседания Государственного совета безопасности.

Заседание Государственного совета безопасности состоится в понедельник.

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