За сутки Россия потеряла в Украине 1270 военнослужащих

Потери России в войне против Украины за сутки с 8 на 9 июня составили 1270 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 518560 военных. Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:
личного состава – 518560 (+1270) человек ликвидировано;
танков – 7869 (+26) ед;
боевых бронированных машин – 15131 (+26) ед.;
артиллерийских систем – 13593 (+60) ед.;
РСЗО – 1097 (+2) ед.;
средства ПВО – 836 (+2) ед.;
самолетов – 357 ед.;
вертолетов – 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 10982 (+37) ед.;
крылатых ракет – 2277 ед.;
кораблей/катеров – 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 18562 (+78) ед;
специальной техники – 2253 (+5) ед.