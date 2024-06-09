За сутки Россия потеряла в Украине 1270 военнослужащих

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Потери России в войне против Украины за сутки с 8 на 9 июня составили 1270 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 518560 военных. Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 518560 (+1270) человек ликвидировано;

танков – 7869 (+26) ед;

боевых бронированных машин – 15131 (+26) ед.;

артиллерийских систем – 13593 (+60) ед.;

РСЗО – 1097 (+2) ед.;

средства ПВО – 836 (+2) ед.;

самолетов – 357 ед.;

вертолетов – 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10982 (+37) ед.;

крылатых ракет – 2277 ед.;

кораблей/катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 18562 (+78) ед;

специальной техники – 2253 (+5) ед.