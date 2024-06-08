Байден и Макрон призвали Израиль делать больше для защиты мирного населения в Газе

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Париж и Вашингтон призвали Израиль сделать больше для защиты гражданского населения в секторе Газа во время проведения военной операции. Об этом говорится во франко-американской дорожной карте, принятой по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Джо Байдена в Елисейском дворце, пишет ТАСС.

«Президенты вновь заявляют о своей серьезной обеспокоенности тяжелым гуманитарным кризисом в секторе Газа и призывают к доставке жизненно важной гуманитарной помощи гражданскому населению в больших масштабах, а также к беспрепятственному и устойчивому гуманитарному доступу по всем маршрутам в сектор Газа и внутри него. Они также подтверждают необходимость того, чтобы Израиль делал больше для эффективной защиты палестинского гражданского населения и гуманитарных работников», – говорится в документе.

Лидеры также отметили, что будут продолжать усилия по «деэскалации и предотвращению регионального конфликта».