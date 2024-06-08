Австрия: Разрешение Запада наносить удары по России пересекло «красную линию»

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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер назвала пересечением красной черты разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину», – сказала Таннер в интервью австрийскому изданию due Presse, комментируя вопрос о том, что «США, Франция и Германия разрешили Украине атаковать определенные районы России с помощью западного оружия».

Журналист издания также попытался уточнить у министра обороны Австрии, не должна ли Украина иметь возможности «в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов с российской границы». «Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить», – сказала на это Таннер.