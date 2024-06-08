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Австрия: Разрешение Запада наносить удары по России пересекло «красную линию»

Австрия: Разрешение Запада наносить удары по России пересекло "красную линию"

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер назвала пересечением красной черты разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину», – сказала Таннер в интервью австрийскому изданию due Presse, комментируя вопрос о том, что «США, Франция и Германия разрешили Украине атаковать определенные районы России с помощью западного оружия».

Журналист издания также попытался уточнить у министра обороны Австрии, не должна ли Украина иметь возможности «в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов с российской границы». «Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить», – сказала на это Таннер.

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