Джихангир Атасевер успешно завершил свою миссию

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Завершился полет суборбитального аппарата «VSS Unity», на борту которого находился также второй космонавт Турции Тува Джихангир Атасевер, пишет Anadolu.

Полет продолжился 1 час 10 минут и завершился в 09.40 по местному времени США.

Специальный самолет-носитель поднял космоплан на высоту примерно 45 тыс. футов. После этого VSS Unity от него отсоединился, и посредством включения гибридного ракетного двигателя в течение одной минуты достиг высоты 90 километров.

В состав миссии Galactic 07 наряду с турецким астронавтом входят также два астронавта из США, еще один из Италии.

Планируется, что Атасевер проведет около 7 экспериментов в условиях микрогравитации в фазе свободного падения продолжительностью около 3 минут.