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Джихангир Атасевер успешно завершил свою миссию

Джихангир Атасевер успешно завершил свою миссию

Завершился полет суборбитального аппарата «VSS Unity», на борту которого находился также второй космонавт Турции Тува Джихангир Атасевер, пишет Anadolu.

Полет продолжился 1 час 10 минут и завершился в 09.40 по местному времени США.

Специальный самолет-носитель поднял космоплан на высоту примерно 45 тыс. футов. После этого VSS Unity от него отсоединился, и посредством включения гибридного ракетного двигателя в течение одной минуты достиг высоты 90 километров.

В состав миссии Galactic 07 наряду с турецким астронавтом входят также два астронавта из США, еще один из Италии.

Планируется, что Атасевер проведет около 7 экспериментов в условиях микрогравитации в фазе свободного падения продолжительностью около 3 минут.

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