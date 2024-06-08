Зеленский: России не удалось реализовать харьковскую операцию

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что российским военным не удалось реализовать харьковскую операцию. Это он назвал важным результатом действий украинской армии.

Зеленский рассказал, что в субботу обсуждал ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Очень весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать ее харьковскую операцию, — сказал Зеленский. — Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину».

Зеленский добавил, что на это направление были направлены дополнительные подразделения. И оно «будет еще усилено», добавил он.