Тбилиси не стерпел: «Наш ответ Макрону»

Франция, привыкшая вмешиваться в чужие дела с грубым навязыванием неоколониальных практик хоть и получает по носу, но угомониться не может: на сей раз активная деструктивная деятельность Парижа, усиленно не замечающего «полена» в собственном глазу, широко расползлась по Южному Кавказу, охватив и Грузию. Но, вопреки устоявшейся традиции местных властей не отвечать на хамские выпады Запада, Тбилиси, все же, дал отповедь «Великой Франции».

Как известно, недавно парламент Грузии под массовые выступления против принятия закона о прозрачности иностранного финансирования, преподнесенного Западом и грузинской оппозицией как «российский закон», противоречащий «демократическим ценностям», документ, все же, утвердил, хоть для этого и пришлось преодолевать вето президента – «грузинской француженки» Саломэ Зурабишвили, возглавившей «поход» оппозиции против грузинской власти. Осенью страну ожидают парламентские выборы.

Запад «спит и видит», что по их результатам правящая партия «Грузинская мечта» канет в Лету, и он разгуляется в Сакартвело со всей своей разрушительно силой, уже накрывшей Армению, но не добравшейся до Азербайджана – этот «орешек», то есть президент Алиев, ему пока не по зубам: всякие попытки манипуляций своей страной, утверждения в ней иностранного влияния и вмешательства во внутренние дела АР он пресекает на корню.

Другое дело – «промежуточная» Грузия с ее революционным бэкграундом и бесконтрольностью финансирования Западом деятельности «гражданского» сектора. Причем, зачастую – далеко не невинного и полезного, а создающего серьезные угрозы безопасности и суверенитету страны, ее отстраненности от политических разборок между Россией и Западом, вылившихся в множество трагедий – гибель людей, разрушение целых районов, прочие чрезвычайности.

Словом, грузинские власти спохватились, хоть и довольно долго запрягали, и принятием вышеуказанного закона попытались предотвратить «украинизацию Грузии». То есть именно того, чего желает значительная часть Запада.

Грузия, заявившая о своем стремлении к евроатлантической интеграции (она, наконец, получила статус кандидата в члены ЕС), от своей цели, вряд ли достижимой, не отказалась, однако на почве принятого закона о прозрачности иностранного финансирования (довольно либерального по сравнению, скажем, с американским или российским), стала объектом давления и шантажа со стороны Запада: дескать, «Тбилиси работает на Путина», и все тут. Ярлык не отклеивается, так прочно его удалось налепить на страну.

Но это еще полбеды: важны последствия, причем, репрессивно введенные против суверенной страны «демократическим» Западом, дабы довести ситуацию до градуса кипения. Так, ЕС грозит отказать Грузии в условном «безвизе», закрыть для нее «дверь в Евросоюз»; США – прекратить всяческую помощь своему «стратегическому партнеру» и ввести против него санкции.

Госдеп уже объявил о первом пакете санкций против грузинских официальных лиц на почве принятого закона «об иностранных агентах», рассматриваемого США как «атаку на свободу прессы в Грузии». Вашингтон также предупредил, что за первым пакетом санкций могут последовать и другие.

«… мы принимаем меры по введению визовых ограничений в отношении десятков грузинских физических лиц», – заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. – Это касается лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии, в частности за подрыв свободы мирных собраний и ассоциаций, насильственные нападения на мирных демонстрантов, запугивание представителей гражданского общества и намеренное распространение дезинформации по указанию правительства Грузии». И добавил, что санкции распространяются и на членов семей этих лиц.

Поименно «проштрафившиеся» еще не названы, но, как сказал Миллер, «меры» коснутся членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.

«Мы надеемся, – добавил Миллер, – что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения вперед в реализации давних демократических и евроатлантических устремлений их страны», Ну, а если они этого не сделают, «США готовы принять дополнительные меры». Интересно, какие?

И почему «люди с другого континента» озабочены тем, что действия грузинских властей «навредят европейскому будущему Грузии и противоречат Конституции (!)» страны, а также «желаниям ее народа». Американский ментор напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен недавно объявил о комплексном пересмотре всех аспектов двустороннего сотрудничества США и Грузии в свете недавних событий.

Особенно активная на грузинском направлении американский сенатор Джин Шахин поприветствовала решение Госдепа и заявила, что двухпартийный законопроект, представленный в Конгресс, – «Акт грузинского народа», сделает эти ограничения постоянными.

В принципе, от Вашингтона этого следовало ожидать: мировой жандарм, как–никак, вложил в послушание Грузии немалые, по меркам этой маленькой республики, деньги. И вдруг – такой облом!

Но Франция – казалось бы, а она-то при чем? Как видим – при всем. Из африканских колоний ее, мягко говоря, попросили, и она стала «окучивать» Армению; наезжать на Азербайджан и учить его уму-разуму. Но как объять Южный Кавказ, не влезая в дела Грузии? Вот она и влезла, причем, не замечая всей анекдотичности ситуации: осуждая Тбилиси за принятый «российский закон», вслед за ним Париж ввел закон «против иностранного вмешательства».

Как передает RFI, законопроект партии президента Макрона «Возрождение» был утвержден парламентом Франции 5 июня, то есть он, так сказать, постгрузинский. Документ предполагает создание специального реестра «иноагентов», а также расширение мер слежки в интернете. В «национальный реестр сил влияния» должны будут записаться «представители иностранных интересов», занимающиеся лоббизмом во Франции. В противном случае предусмотрены «санкции».

Эта мера будет применяться к физическим или юридическим лицам, которые пытаются «повлиять на государственные решения» или государственную политику Франции, например, через связи с кандидатами на президентских или парламентских выборах, бывшими президентами, депутатами, министрами и другими представителями избранных властей.

В качестве спонсоров «иноагентов» будут рассматриваться иностранные организации, контролируемые государствами, политическими партиями, не входящими в Евросоюз, или непосредственно правительства стран, находящихся за пределами Европейского союза. Предусмотрено замораживание финансовых активов лиц, компаний или организаций, уличенных во вмешательстве.

Законом также допускается использование специальных методов расследования (прослушивание, слежка) в ходе судебного разбирательства по соответствующим «преступлениям и правонарушениям».

Кроме того, закон допускает использование искусственного интеллекта для отслеживания данных интернет-соединения. До настоящего времени это было разрешено только для борьбы с терроризмом. Последнюю меру раскритиковали правозащитники, в частности ассоциация по защите цифровых свобод La Quadrature du Net. Она призвала к усилению мер защиты от злоупотреблений для журналистов или НКО.

Депутаты от левых парламентских фракций тоже выразили беспокойство по поводу некоторых положений, противоречащих «гражданским свободам». По словам депутата от крайне левой «Непокорной Франции», принятый закон «не только пустой и неэффективный, но и опасный. Он использует борьбу с иностранным вмешательством как предлог для дальнейшего сокращения сферы общественных свобод». От голосования 5 июня фракция «Непокорной Франции» воздержалась.

Среди поддержавших законопроект были, в первую очередь, депутаты правых партий. Прописанные в законе нормы «важны и необходимы, учитывая реальность и опасность иностранного вмешательства в дела нашей страны», — заявил по итогам голосования один из инициаторов законопроекта, депутат от президентской партии Саша Улье.

В качестве примера такого иностранного вмешательства приводятся звезды Давида, появившиеся недавно на некоторых жилых домах. По подозрению в этом акте антисемитизма были задержаны двое граждан Молдовы, которые заявили, что действовали «по указанию человека из России». Депутаты вспомнили фальшивые гробы, установленные перед Эйфелевой башней, которые тоже связали с провокациями Москвы.

Заметим, что год назад парламентская комиссия Национального собрания опубликовала доклад по расследованию иностранного вмешательства. Основными «манипуляторами» тогда были названы Россия и Китай. Авторы доклада призвали власти лучше контролировать деятельность французских политиков и высокопоставленных государственных служащих в иностранных компаниях.

Словом, за закон проголосовали 138 депутатов из 577, однако этого оказалось достаточно. Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщает AFP.

Разумеется, к нему могут быть претензии, и серьезные, но также разумеется, что любая страна нуждается в защите от внешнего незаконного вмешательства. Таким образом, закон, принятый Францией, является ее внутренним делом. Но почему в защите собственных интересов столь «мудрая» и «демократичная» Франция отказывает Грузии?

Власти последней на сей раз не промолчали – обвинили Париж в двойных стандартах. Генсек правящей партии Каха Каладзе назвал грузинский закон «более гуманным», чем французский, и вряд ли погрешил против истины.

«Мы неоднократно говорили, что есть ряд стран как в Европе, так и в мире, где такой закон обычно работает, однако Грузии не позволено принимать закон о прозрачности. Это обычный двойной стандарт… Наше законодательство требует только одного – прозрачности», — заявил Каладзе.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, пояснил, что его страна при принятии пресловутого закона руководствовалась именно международной практикой, так что критики закона ведут себя «нелогично».

«Нам говорят: то, что хорошо во Франции, плохо в Грузии, что хорошо в Америке – плохо в Грузии, и т. д. Конечно, логичным это быть не может. Поэтому все избегают публичного обсуждения закона. С нашей стороны есть множество аргументов. Один из них – это международная практика; аргумент – это отточенное содержание самого закона. Из-за этого в публичную дискуссию фактически никто не вступает. Поэтому каждый должен сам сделать выводы – почему продолжается беспредметная и столь грубая критика этого закона», – сказал Кобахидзе.

И в самом деле: судя по всему, Макрон, раскритиковавший Грузию за принятие закона, а также МИД Франции, заявившее, что он «несовместим с основополагающими ценностями и принципами Европейского союза» – словом, Пятая республика, разразилась гневной филиппикой – напрочь игнорировали не только дипломатическую этику и уважение к суверенитету Грузии, но и продемонстрировали полную нелогичность своих суждений и действий. С какой такой высоты, и почему такое высокомерие и лицемерие?

Говоря о новом французском законе, защищающем Францию от иностранного влияния. Уж не Азербайджана ли убоялся Париж – помимо России и Китая? Чем не правдоподобная версия, если вспомнить выступление в французском сенате министра-делегата по торговле, инвестиционной привлекательности Франции, франкофонии и французов за рубежом Франка Ристера.

Потому как месье весьма неадекватно отреагировал на приглашение Азербайджаном лидеров движения независимости Французской Полинезии; «ряд поощрительных мер со стороны Баку в отношении Новой Каледонии». Не увидев никакого, мягко говоря, политического изъяна Парижа в отношении Баку на почве «армянского вопроса» (то есть якобы его), закрыв глаза на «оптическую» деятельность французских «миротворцев» на границе с Азербайджаном, он обвинил последнего в «усилении все более агрессивных действий в отношении Франции».

Ристер даже вознамерился «построить демократический щит против этого вмешательства» и упомянул, в данном контексте, законопроект, направленный на предотвращение иностранного вмешательства – на тот момент еще не утвержденный.

Разумеется, поддержку Парижем карабахского сепаратизма и реваншистских настроений в Армении, помощь ей вооружением и «добрыми наставлениями» Ристер обошел молчанием.

Но это – «нормально»: в свете практически узаконенных двойных стандартов, мании величия и жадности доминирования, которая, кстати, сталкивает не только внутриполитические силы на Южном Кавказе с попыткой дискредитации властей пока еще двух республик – Грузии и Азербайджана, но и сеет смуту в самой Европе между членами ЕС.

Что ж, в таком случае говорят – «За что боролись, на то и напоролись». Но Париж «напорется» уже у себя, в Европе. И не исключено, что и в отношениях с США.

Ирина Джорбенадзе