Турция ввела пошлину в размере 40% на импорт автомобилей из Китая

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Турция ввела дополнительную пошлину в размере 40% на импорт автомобилей из Китая, сообщает издание Karar.

Дополнительный тариф будет установлен с 7 июля. Сверх базовой пошлины в 10% покупатели будут платить 40% за все автомобили из Китая, или минимум $7000 за одно транспортное средство. До этого данная надбавка распространялась только на электромобили из КНР.

Издание со ссылкой на министерство торговли Турции отмечает, что принятые меры направлены на поддержку автомобильной отрасли внутри страны и сокращение внешнеторгового дефицита. При этом представители автопрома опасаются, что это решение может вызвать рост цен, что отразится на потреблении, а также снизит долю китайских автомобилей на рынке Турции.