Немецкий депутат сбежала с детьми в Россию

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Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию вместе со своими детьми, о чем она сообщила изданию Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — пояснила она. Петерсен добавила, что при этом продолжает оставаться депутатом и намерена выполнять свои обязательства «в меру своих возможностей».

Bild утверждает, что Петерсен уже исключили из гамбургской фракции АдГ, сейчас идет процесс исключения из партии.