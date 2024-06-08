Россияне теряют сотни танков и БМП из-за одной маленькой ошибки

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Российская армия теряет много танков из-за маленькой ошибки, которую допускают водители бронемашин. На нее указал аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

Эксперт обратил внимание на очередную запись уничтожения российского «танка-черепахи» на фронте в Украине. Изначально бронемашина подорвалась на мине, но не была разрушена полностью, а лишь утратила подвижность. Экипаж и десант смогли благополучно покинуть танк.

Как отмечает Рёпке, даже обездвиженный танк-черепаху уничтожить очень сложно. Однако сами россияне облегчают для ВСУ эту задачу. Аналитик отметил, что механик-водитель, покидая танк, оставил открытым смотровой люк в лобовой части машины. Именно туда и залетел небольшой украинский дрон-камикадзе, вызвав мощный взрыв непосредственно внутри танка. Если бы крышку люка закрыли, уничтожить танк было бы гораздо сложнее.

По словам Рёпке, эта запись не единичная, и россияне теряют технику по такому сценарию практически ежедневно. В результате жертвами открытых люков стали уже сотни танков, БТР и БМП. Эксперт предполагает, что виной всему паника российских танкистов, которые забывают о необходимости закрыть люк, когда покидают поврежденную на минах технику.