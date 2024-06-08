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Алиев: Должно быть создано независимое Палестинское государство, а Восточный Иерусалим должен быть его столицей

Алиев: Должно быть создано независимое Палестинское государство, а Восточный Иерусалим должен быть его столицей

В период нашего председательства в Движении неприсоединения, урегулирование палестино-израильских отношений и создание независимого Палестинского государства всегда находились в центре внимания, было проведено много мероприятий.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

«Позиция Азербайджана однозначна – должно быть создано независимое Палестинское государство, Восточный Иерусалим должен быть его столицей. Необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну, и все вопросы должны решаться путем переговоров. Я сказал президенту ас-Сиси, что мы поддерживаем усилия Египта в этих направлениях, и инициативы, выдвинутые Египтом, должны быть приняты во внимание», – подчеркнул президент.

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