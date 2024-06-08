Тяжёлые солнечные частицы нанесли удар по Земле

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Тяжёлые солнечные частицы обрушились на Землю, сообщил руководитель российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«По Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов электронвольт и вплоть до выше 100 миллионов электронвольт)», – отметил он.

Он уточнил, что такие удары — довольно редкое событие.

По словам учёного, если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около 1 млрд. градусов.