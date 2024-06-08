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Тяжёлые солнечные частицы нанесли удар по Земле

Тяжёлые солнечные частицы нанесли удар по Земле

Тяжёлые солнечные частицы обрушились на Землю, сообщил руководитель российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«По Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов электронвольт и вплоть до выше 100 миллионов электронвольт)», – отметил он.

Он уточнил, что такие удары — довольно редкое событие.

По словам учёного, если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около 1 млрд. градусов.

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