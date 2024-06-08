В Эстонии собак из России не допустили на соревнования

205 Просмотров

Родившихся в России собак перестали пускать на эстонские соревнования. Об этом сообщает Postimees.

Как рассказала газете хозяйка собаки Норы, ее питомица больше не может участвовать в соревнованиях, так как приехала в Эстонию из петербургского питомника в 2017 году.

Тогда владелица собаки не стала вносить ее данные в реестр Эстонского кинологического союза, потому что Нора все равно бы не смогла участвовать в выставках из-за «брака по окрасу». Тем не менее собака стала принимать участие в agility-соревнованиях и прекрасно справлялась с полосой препятствий.

Однако в этом году организатор забегов отказал хозяйке Норы в регистрации. Оказалось, что с 1 июня в чемпионате могут участвовать животные, имеющие свой идентификационный номер, при этом после начала СВО собаки, родившиеся на территории РФ, не могут его получить.