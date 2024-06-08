Фицо: «Словакия не будет втянута в военные авантюры Запада»

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Согласие некоторых стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по целям в РФ, говорит о желании обострить конфликт, Словакия не будет втянута в подобные «военные авантюры», заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Согласие западных стран, которые они дали Украине на то, чтобы она могла использовать западное оружие для атак против целей на российской территории, является лишь доказательством того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, к которому обязательно дойдет», – цитирует Фицо РИА Новости.

По его словам, Словакия не будет втянута ни в какие подобные военные авантюры.

Фицо также отметил, что проголосовал 8 июня на выборах в Европарламент, которые проходят в республике. Он добавил, что нужно избирать депутатов Европейского парламента, которые будут поддерживать мирные инициативы.