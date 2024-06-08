Община Западного Азербайджана призывает мир оказать давление на Армению

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Община Западного Азербайджана сделала заявление по поводу выступлений правительства Армении и руководства парламента, направленных на срыв мирного процесса и отказ исключить территориальные претензии к Азербайджану из Конституции.

В заявлении отмечено, что спикер парламента Армении Ален Симонян отверг шаги, которые должна предпринять его страна в соответствии с требованием международного права и исходя из логики мирного процесса, и озвучил обвинения в адрес Азербайджана, используя такие неприемлемые выражения как «этническая чистка» и «геноцид».

«Вместо выдвижения деструктивных заявлений, Алену Симоняну следует признать ответственность своей страны за преступления против человечности, совершенные в отношении азербайджанцев в Гаракилсе, Басаркечере, Гафане и других местах во время насильственного изгнания и депортации азербайджанцев из Армении. Он должен стараться восстановить их права, обеспечив их достойное и безопасное возвращение», – говорится в заявлении.

Подчеркнуто, что Община Западного Азербайджана осуждает власти Армении и призывает мировое сообщество оказать давление на эту страну, чтобы она заняла конструктивную позицию.