Останется ли Турция в НАТО после вступления в БРИКС?

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Возможное вступление Турции в БРИКС не потребует от нее выхода из НАТО и отрыва от коллективного Запада. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на профессора Хасана Унала.

По его словам, сейчас некоторые эксперты и политики пытаются убедить Анкару в том, что она не может быть одновременно членом БРИКС и НАТО. Однако, если власти США и европейских стран не станут серьезно пересматривать свою политику в отношении Турции, республика сможет остаться в Североатлантическом альянсе даже после присоединения к другой международной организации.

«Ведь крупнейшими торговыми партнерами КНР являются США и Европа. Иными словами, вступление в БРИКС не означает разрыва всех отношений с Европой и США. Почему же Турция должна остаться в стороне?» — задался вопросом эксперт.