В Ханкенди и Кяльбаджаре обнаружены оружие и боеприпасы

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Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) профессионально выполняют поставленные задачи в целях ускорения процесса Великого возвращения и обеспечения безопасности после Отечественной войны и антитеррористических операций, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проводимых мероприятий с 1 по 7 июня сотрудниками полиции с территории города Ханкенди было обнаружено и изъято 15 автоматов, 3 пулемета, 2 пистолета, 10 винтовок, 16 гранат, 3 гранатомета, 1 миномет, 90 обойм, 2505 патронов различного калибра, 10 штык-ножей, 1 прибор ночного видения и другие боеприпасы, а с территории Кяльбаджарского района 1 граната, 1 обойма, 1 штык-нож, 2 средства связи.