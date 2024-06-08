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Главное Мир

Чехия отказалась направлять инструкторов для обучения солдат в Украине

Чехия отказалась направлять инструкторов для обучения солдат в Украине

Чехия не намерена направлять инструкторов в Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил (ВСУ), сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на чешское министерство обороны.

Чехия планирует продолжить начатое после 24 февраля 2022 года обучение украинских солдат на своей территории. В текущем году республика могла бы обучить, согласно порталу, 4 тыс. военнослужащих ВСУ. Такое же их количество прошло обучение в стране в 2023 году.

Напомним, что Франция объявила о намерении обучить 4,5 тыс. украинских военных и обеспечить их оружием, для чего направит инструкторов в Украину. Об этом 6 июня сказал французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

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