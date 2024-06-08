Завершено судебное расследование по делу о покушении на Фазиля Мустафу

210 Просмотров

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сариджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, задержанных в связи с покушением на депутата Фазиля Мустафу.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось расследование процесса под председательством судьи Эльнура Нуриева, сообщает АПА.

В ходе изучения документов были обнародованы заключения медицинской экспертизы обвиняемых. На основании заключений каждый из обвиняемых признан в сознательном состоянии. Далее судья Эльнур Нуриев объявил о завершении судебного разбирательства.

Процесс будет продолжен 13 июня.