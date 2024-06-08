Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять сотрудничество с исламскими странами

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Китай готов работать с арабскими странами над совместным решением острых проблем ради достижения долгосрочных мира и стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран, прошедшей в пекинской резиденции Дяоюйтай, сообщает ТАСС.

«Китай готов работать с арабскими странами, чтобы на основе уважения принципов Устава ООН, уважения независимого выбора людей всех стран и с учетом объективной реальности, сформированной историей, искать справедливое решение наиболее острых проблем, способствуя долгосрочным миру и стабильности», – отметил он.

Также председатель КНР сообщил, что республика готова вместе с арабскими странами отстаивать равноправную и упорядоченную многополярность и инклюзивную экономическую глобализацию.

«Китай готов работать с арабскими странами, вместе выступая за равноправную и упорядоченную многополярность в мире и инклюзивную экономическую глобализацию, а также за создание модели сотрудничества Юг – Юг в глобальном управлении», – отметил он.