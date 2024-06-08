S&P Global Ratings прогнозирует рост экономики Азербайджана

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Международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» определило прогноз экономического роста Азербайджана на 2024-2027 годы.

Согласно отчету, прогноз реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2024 год повышен с 1,5% до 2,5%.

S&P прогнозировало экономический рост Азербайджана в 2025 году на уровне 2%, а в 2026-2027 годах — на 1,5%, о чем было объявлено в прошлом году.

Рейтинговое агентство также прогнозирует, что номинальный ВВП Азербайджана составит $76,08 млрд. в 2024 году, в 2025 году-$77 млрд., в 2026 году-$79 млрд/и $82 млрд в 2027 году.