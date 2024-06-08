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Около 3 тыс. детей в Газе лишились конечностей с начала конфликта

Около 3 тыс. детей в Газе лишились конечностей с начала конфликта

По меньшей мере 3 тыс. палестинских детей лишились конечностей в результате продолжающихся уже восемь месяцев боевых действий в секторе Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Такие данные приводят работающие в Газе врачи, отмечает телеканал. Медицинские работники указывают, что из-за нехватки препаратов во многих случаях ампутации проводятся без введения обезболивающих.

Как говорилось в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в марте 2024 года, с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 3 тыс. детей. По последним данным министерства здравоохранения палестинского анклава, общее число жертв уже превысило 36,7 тыс. человек.

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