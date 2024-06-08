Агентство S&P дало прогноз по курсу маната

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«Прогнозируем, что поддерживаемый правительством курс азербайджанского маната по отношению к доллару США останется на уровне 1,7 AZN», говорится в прогнозе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В отчете в частности отмечено, что если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного времени, предполагается, что правительство может рассмотреть возможность корректировки обменного курса, чтобы защитить валютные резервы Центрального банка от значительного снижения, как это произошло в 2015 году.