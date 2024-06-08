Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики

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Венесуэла и Турция заключили контракты о сотрудничестве в нефтехимической, золотодобывающей и нефтегазовой промышленности.

Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

«Мы развиваем стратегические проекты и взаимовыгодное партнерство между Турцией и Венесуэлой», – заявил он на церемонии подписания контрактов, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

Президент указал на предпринятые шаги «по формированию нового мира» и «единства Турции и Венесуэлы». Мадуро напомнил о «дружбе со старшим братом, президентом Турции Реджепом Эрдоганом».

«Сегодня мы подписываем документы по строительству нефтехимического завода по производству аммониака», – отметил президент. Он сообщил также о заключении стратегического альянса по сжиженному газу и концессионного контракта на разведку и добычу полезных ископаемых, золота и меди и их коммерциализации.