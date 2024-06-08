Губернатор: Финальное решение будет принимать Араз Агаларов

На месте сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» может появиться сквер с памятником. Об этом в беседе с РБК рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Наше мнение полностью совпадает с общественным. Но мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — поведал глава региона. Он добавил, что финальное решение будет принимать владелец объекта Сrocus Group Араз Агаларов,
В Crocus Group сообщили, что на данный момент необходимо дождаться итогов соответствующих экспертиз здания.