Зеленский высказался о французских инструкторах в Украине (видео)

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о присутствии французских инструкторов на территории Украины

«Я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция. Мы поддерживаем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов в Украину. И кстати, это просто сокращает путь к обучению», – отметил он.

«В чем сюрприз? Страны НАТО обучали наших солдат на своих территориях, разница лишь в том, что это более короткий и практичный путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу», – заявил украинский лидер.

