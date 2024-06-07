Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за принятого во Франции закона «об иноагентах»

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Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила о двойных стандартах Запада из-за принятого во Франции закона «против иностранного вмешательства».

«Нам говорят, что то, что хорошо во Франции, плохо в Грузии… это как? В публичную дискуссию никто не вступает!», – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Речь идет о законе, который был принят парламентом Франции 5 июня и вступит в силу в 2025 году. В «национальный реестр сил влияния» должны будут записаться организации, занимающиеся лоббизмом и влияющие на госрешения.