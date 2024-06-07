«Конституционный ультиматум» Алиева: Азербайджан не согласится на «суррогат мирного договора»

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До тех пор, пока в конституции Армении прописаны территориальные притязания к Азербайджану, мирный договор подписан не будет – теперь об этом напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе встречи с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА глава государства заявил: «…Наша позиция основана на международных правовых нормах У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно. Когда мы этот вопрос ставим, я это говорил и еще раз хочу сказать, не потому что мы вмешиваемся в их внутренние дела, абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам». Коснулся Ильхам Алиев и реваншистских настроений армянском обществе: «Им (армянскому обществу — Minval) надо полностью отказаться от идей реваншизма, а мы это видим, что такие идеи существуют, и не только среди оппозиции, но и среди правящей группировки. Вот эти все вопросы должны быть, конечно, прояснены, отрегулированы».

Президент Азербайджана по сути дела предъявил Армении «конституционный ультиматум». И дал понять: Азербайджан не пойдёт на подписание этакого «суррогата мирного договора». Армения – не та страна, где можно полагаться просто на слова и политическую волю, особенно при сохранении в обществе достаточно высокого уровня реваншистских настроений.

Тем более что армянский реваншизм – это не просто беседы старичков в шашлычных с расстеленной на столе картой никогда не существовавшей «Великой Армении». Здесь предостаточно политических сил, которые и сегодня строит планы новой войны против Азербайджана. Прежде всего, это бывшие президенты и военные преступники Серж Саргсян и Роберт Кочарян, которые не оставляют надежд на возвращение к власти и готовы эксплуатировать для этого и жажду военного реванша в армянском обществе.

Да, Николу Пашиняну несколько раз удавалось выходить победителем из внутриполитических схваток с верхушкой «карабахского клана», но политическое долголетие «шашлычного премьера» – не тот фактор, на основе которого можно строить долгосрочную стратегию. Более того, президент Азербайджана прямо указал: реваншистские идеи существуют и в правящей группировке. Добавим от себя: в послужном списке этой самой правящей группировки уже есть и провокация 27 сентября 2020 года, которая и привела к 44-дневной войне и разгрому Армении, и попытка держать в Карабахе вопреки всем договорённостям 15-тысячную группировку своих вооруженных сил с сотнями единиц танков, бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, средствами РЭБ, при помощи которых ставили помехи гражданским самолётам в азербайджанском небе…

Сегодня власти Армении пытаются заручиться военной поддержкой Франции, вымаливают новые военные транши у России, которой на фоне украинской войны явно не до Армении, и вряд ли французские бронетранспортёры или индийские гаубицы нужны Еревану для престижа или для парадов. Реальная политика Армении никак не может быть названа конструктивной и миролюбивой — какие бы словесные кружева ни плели Пашинян, Мирзоян и т.д.

А оставлять в руках реваншистов такой инструмент, как вписанные в конституцию территориальные притязания к Азербайджану — это значит заведомо превратить мирный договор в «тикающую бомбу». Парламент может отказаться ратифицировать мирный договор, а Конституционный суд – объявить подписанный договор не соответствующим конституции и тоже «обнулить» все дипломатические результаты.

Есть и ещё один мошеннический сценарий, который Армения разыграла в 2010-м году во время подписания с Турцией «Цюрихских протоколов». В Цюрихе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян поставил подпись под документом, где его страна признавала сложившиеся в регионе границы и обязалась создать совместную с Турцией комиссию историков для решения спорных исторических вопросов. А затем конституционный суд Армении постановил: протоколы ратифицировать можно, но после этого Армении по-прежнему будет добиваться признание «геноцида 1915 года» и решения так называемого «армянского вопроса», то есть педалировать территориальные претензии на шесть восточноанатолийских вилайетов. Теперь армянскому конституционному суду тоже ничего не стоит и на сей раз заявить, что да, договор ратифицировать можно, но мы по-прежнему считаем, что «арцах – это Армения, и точка».

Понятно, что у Армении нет даже теоретического шанса, в том числе и с привлечением внешних друзей и союзников, добиться успеха в противостоянии с Азербайджаном. На дворе уже не 90-е, и любая попытка военного реванше станет для Армении самоубийством. Ну это не значит, что мы можем позволить себе этакую «после победную расслабленность».

Повторять ошибки европейских стран после первой мировой войны, где активно разгружались, резали военные расходы, а потом не смогли оказать должное сопротивление Гитлеру – не самый умный шаг. А значит, Азербайджан должен сохранять бдительность и боевую готовность. У этой политики много измерений. Она включает и военное строительство, и каждодневные меры безопасности, и продуманную дипломатию.

И уж точно не подписывать любую бумажку, если её назовут «мирным соглашением с Ереваном».

Нурани, обозреватель