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Захарова обвинила миссию ЕС в Армении в дестабилизации региона

Захарова обвинила миссию ЕС в Армении в дестабилизации региона

Мы неоднократно комментировали конфронтационную сущность этого полувоенного присутствия ЕС-овцев на армянской территории. Доказательств особо не нужно искать – они очевидны. Антироссийские, антиазербайджанские и антииранские задачи этой миссии очевидны, а уже тем более когда к ней начали подключаться страны НАТО, то тут стало все понятно. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заявила, что ничего кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона в очередную арену геополитического соперничества ждать от подобных инициатив ЕС не стоит.

Она отметила, что в регионе появился шанс на стабилизацию ситуации, разрешение кризиса, разблокировку коммуникаций для гуманитарного общения и экономического развития: «все шансы были, и работа началась кропотливая, и начала давать результаты».

«И это вызвало недовольство у Запада, который точно не видит этот регион регионом стабильности, мира и безопасности. Соответственно появилась и эта миссия. Мы уверены, что все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед Закавказьем, должны и могут решаться на основе коллективных усилий именно региональных государств, исключительно в интересах расположенных здесь стран без вмешательства извне», – сказала Захарова.

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