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Названа главная ошибка Залужного

Названа главная ошибка Залужного

Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер в ток-шоу на телеканале ZDF рассказал об одной из бесед с бывшим главкомом Украины Валерием Залужным.

«Никто не знает точное число [жертв войны]. Я думаю, скажу честно, что официальные данные обеих сторон неверны. Я исхожу из того, что это сотни тысяч. Россияне теряют гораздо больше, в том числе и сейчас. Это плата невероятно большой кровью. Я лично слышал от бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, с которым не раз встречался в Украине. А он был очень успешен: защитил Киев, отбил несколько областей в 2022 году. Однажды он сказал мне, что самая большая ошибка в расчётах, которую он допустил в этой войне, была в том, что он думал, будто в какой-то момент российское общество дойдёт до предела и скажет: “Хватит! У нас слишком много убитых и раненых”. Будто в какой-то момент в России будет возмущение. Он говорил, что рассчитывал на это самое позднее в начале 2023 года», — заявил Ронцхаймер.

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