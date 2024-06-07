Байден отрезвил Макрона |
Зеленский выступил против прекращения войны |
Путин и Эрдоган ищут пути обхода давления Запада |
Азербайджан и Казахстан подписали оборонное соглашение |
Стало известно, когда Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение |
Названы пляжи, не пригодные для использования в летний сезон |
Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура |
Гутерриш предупредил о риске большой войны между Израилем и Ливаном |
В России успешно испытали вакцину «против всех видов рака» |
Главное Мир

Кремль обвинил Макрона в готовности к «прямому участию» в войне

Кремль обвинил Макрона в готовности к «прямому участию» в войне

Президент Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», – отметил он.

В четверг президент Франции заявил, что Париж передаст Украине истребители Mirage-2000-5 и обучит украинских пилотов.

«Они позволят Украине защитить свою территорию и воздушное пространство», — сказал президент в интервью французским СМИ.

Теги:
Из этой рубрики
Байден извинился перед Зеленским
Мир

Байден извинился перед Зеленским

2024/06/07, 15:49
Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за принятого во Франции закона "об иноагентах"
Мир

Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за принятого во Франции закона «об иноагентах»

2024/06/07, 15:33
Компания Илона Маска выпустила необычный алкогольный напиток за $450
Мир

Компания Илона Маска выпустила необычный алкогольный напиток за $450

2024/06/07, 14:34
Названа главная ошибка Залужного
Мир

Названа главная ошибка Залужного

2024/06/07, 14:25
Кремль обвинил Макрона в готовности к «прямому участию» в войне
Мир

Кремль обвинил Макрона в готовности к «прямому участию» в войне

2024/06/07, 14:03
Путин и Эрдоган ищут пути обхода давления Запада
Мир

Путин и Эрдоган ищут пути обхода давления Запада

2024/06/07, 13:35
Италия в недоумении от разрешения ряда стран бить своим оружием по целям в России
Мир

Италия в недоумении от разрешения ряда стран бить своим оружием по целям в России

2024/06/07, 12:06
Гутерриш предупредил о риске большой войны между Израилем и Ливаном
Мир

Гутерриш предупредил о риске большой войны между Израилем и Ливаном

2024/06/07, 11:30
Швейцария заявила, что саммит по Украине не завершится миром с Россией
Мир

Швейцария заявила, что саммит по Украине не завершится миром с Россией

2024/06/07, 11:19