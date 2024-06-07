Кремль обвинил Макрона в готовности к «прямому участию» в войне

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Президент Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», – отметил он.

В четверг президент Франции заявил, что Париж передаст Украине истребители Mirage-2000-5 и обучит украинских пилотов.

«Они позволят Украине защитить свою территорию и воздушное пространство», — сказал президент в интервью французским СМИ.