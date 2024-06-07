Чех, пытавшийся пересечь армяно-азербайджанскую границу, получил срок

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Завершился судебный процесс над гражданином Чехии Бачей Даниэлем Владимиром, который пытался проникнуть на территорию Азербайджана с территории Армении. Ширванский Апелляционный суд зачитал сегодня приговор иностранцу, согласно которому он осужден на срок 1 год 6 месяцев.

Отметим, гражданин Чешской Республики Бача Даниэль Владимир был задержан при незаконном пересечении армяно – азербайджанской государственной границы. В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности, ему было предъявлено обвинение по статье 318.1 Уголовного кодекса.