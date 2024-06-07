Байден отрезвил Макрона |
Зеленский выступил против прекращения войны |
Путин и Эрдоган ищут пути обхода давления Запада |
Азербайджан и Казахстан подписали оборонное соглашение |
Стало известно, когда Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение |
Названы пляжи, не пригодные для использования в летний сезон |
Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура |
Гутерриш предупредил о риске большой войны между Израилем и Ливаном |
В России успешно испытали вакцину «против всех видов рака» |
Главное Общество

Определен еще один фактор, препятствующий заключению брака

Определен еще один фактор, препятствующий заключению брака

В Азербайджане не будет допускаться заключение брака между иностранцами или лицами без гражданства, один из которых или оба пребывают на территории Азербайджана незаконно. Это отражено в предложенной поправке к Семейному кодексу, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Большинство иностранцев, длительное время проживающие без документов на право пребывания или проживания на территории Азербайджана, или без регистрации, выбирают брак с гражданином Азербайджана как способ избежать выезда из страны.

Помимо создания риска злоупотребления привилегиями, установленными законодательством в отношении иностранцев, состоящих в браке с гражданином Азербайджана, эта ситуация негативно влияет на эффективность мер по пресечению незаконной миграции. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Теги:
Из этой рубрики
Чех, пытавшийся пересечь армяно-азербайджанскую границу, получил срок
Общество

Чех, пытавшийся пересечь армяно-азербайджанскую границу, получил срок

2024/06/07, 14:05
Определен еще один фактор, препятствующий заключению брака
Общество

Определен еще один фактор, препятствующий заключению брака

2024/06/07, 14:00
В субботу временами будет пасмурно
Общество

В субботу временами будет пасмурно

2024/06/07, 13:42
Куда мы идём?
Общество

Куда мы идём?

2024/06/07, 13:04
Названы пляжи, не пригодные для использования в летний сезон
Общество

Названы пляжи, не пригодные для использования в летний сезон

2024/06/07, 12:44
Налоговая служба сделала важное предупреждение
Общество

Налоговая служба сделала важное предупреждение

2024/06/07, 12:23
Карантинная тревога
Общество

Карантинная тревога

2024/06/07, 09:32
Алиев: За 28 лет оккупации в Шуше ничего не было построено
Общество

Алиев: За 28 лет оккупации в Шуше ничего не было построено

2024/06/07, 00:17
Житель Нафталана погиб от огнестрельного ранения
Общество

Житель Нафталана погиб от огнестрельного ранения

2024/06/06, 22:38