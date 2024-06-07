Определен еще один фактор, препятствующий заключению брака

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В Азербайджане не будет допускаться заключение брака между иностранцами или лицами без гражданства, один из которых или оба пребывают на территории Азербайджана незаконно. Это отражено в предложенной поправке к Семейному кодексу, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Большинство иностранцев, длительное время проживающие без документов на право пребывания или проживания на территории Азербайджана, или без регистрации, выбирают брак с гражданином Азербайджана как способ избежать выезда из страны.

Помимо создания риска злоупотребления привилегиями, установленными законодательством в отношении иностранцев, состоящих в браке с гражданином Азербайджана, эта ситуация негативно влияет на эффективность мер по пресечению незаконной миграции. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.