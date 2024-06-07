В субботу временами будет пасмурно

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Обнародован прогноз погоды на 8 июня. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром временами будет пасмурно, к ночи в отдельных местах полуострова ожидается кратковременный грозовой дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана без осадков, но со второй половины дня ожидается переменный дождь. В горных и предгорных районах ливни, грозы, град, в высокогорье прогнозируется мокрый снег. Ночью и утром временами туман. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-14° тепла, днем 15-20° тепла.