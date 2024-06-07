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Названы пляжи, не пригодные для использования в летний сезон

Названы пляжи, не пригодные для использования в летний сезон

Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с Каспийским комплексным управлением экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов, завершили мониторинг санитарного состояния пляжей различных районов Азербайджана в подготовке к летнему сезону 2024 года.

Лабораторные исследования показали, что на пляжах Бузовна, Загульба, Мардакян, Шувалан, Новханы, Герадиль, Нардаран, Бильгя и Пиршаги города Баку физико-химические и бактериологические показатели морской воды находятся в пределах нормы. Наряду с этим, в санитарно-охраняемых зонах пляжей Шых Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, города Сумгайыт, а также в зонах пляжей Яламы, Набрани, Истису, села Сеидли, Лянкярана и Астары обнаружено загрязнение морской воды сточными водами, а также нарушение бактериологических показателей.

В настоящее время продолжаются контрольные мероприятия на пляжах с использованием лабораторных методов для обеспечения безопасности отдыхающих.

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