Налоговая служба сделала важное предупреждение

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Операции по переводу платежей с карты на карту в торговых и продовольственных объектах являются нарушением прав потребителей.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

«В таких случаях потребителям не предоставляются чеки с POS-терминала и кассового аппарата контроля, что ограничивает их возможность требовать свои права в будущем. Такие ситуации также приводят к лишению потребителей права на возврат НДС при оплате товаров, работ и услуг у плательщиков НДС. Это нарушение закона направлено на уклонение от уплаты налогов и влечет за собой дополнительные налоговые и финансовые санкции, а также штрафы для плательщиков, допускающих такие операции», – говорится в заявлении.

«Государственная налоговая служба призывает граждан осуществлять безналичные платежи при покупке товаров, работ и услуг не путем операций по переводу с карты на карту, а исключительно с использованием POS-терминала. Владельцам предприятий рекомендуется принимать безналичные платежи только через POS-терминал, чтобы избежать дополнительных финансовых санкций, предусмотренных законодательством», – говорится в заявлении.