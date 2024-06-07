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Италия в недоумении от разрешения ряда стран бить своим оружием по целям в России

Италия в недоумении от разрешения ряда стран бить своим оружием по целям в России

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что считает ошибочной и не понимает позицию стран, давших разрешение на использование поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.

«У меня немного вызывает улыбку, что об этом говорят представители стран, которые в основном отправляют гражданскую и невоенную помощь», – заявил Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Но прежде всего мне интересно, для чего это нужно. Оказывают ли эти слова положительное влияние на исход войны? Нет. Содействуют ли они миру? Нет. Пугают ли они россиян? Нет. Они их раздражают? Да. Более того, если бы Украина тоже хотела использовать оружие в целях нападения, ей бы не хотелось сообщать об этом русским… Правда, я их не понимаю», – подчеркнул Крозетто.

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