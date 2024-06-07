Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

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Из бюджета на восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура будет выделено 1,4 млрд манатов.

По прогнозам пересмотренного государственного бюджета на 2024 год 48,9% придется на нефтегазовый сектор, а 51,1% – на ненефтегазовый сектор. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Он отметил, что удельный вес ненефтегазового сектора в бюджете увеличен на 0,8 процентных пункта: «В обновленном бюджете сумма трансферта из государственного нефтяного фонда не изменилась. Из приоритетных направлений на строительство, восстановление и реконструкцию в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено 1,4 млрд манатов, на меры обороны и безопасности – 800 млн манатов, на инфраструктурные проекты – 977 млн манатов. Из расходов бюджета 38,7% составят капитальные затраты, 58% – текущие расходы и 3,3% – расходы на обслуживание государственного долга».