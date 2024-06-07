Байден отрезвил Макрона |
Зеленский выступил против прекращения войны |
Путин и Эрдоган ищут пути обхода давления Запада |
Азербайджан и Казахстан подписали оборонное соглашение |
Стало известно, когда Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение |
Названы пляжи, не пригодные для использования в летний сезон |
Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура |
Гутерриш предупредил о риске большой войны между Израилем и Ливаном |
В России успешно испытали вакцину «против всех видов рака» |
Главное Экономика

Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

Из бюджета на восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура будет выделено 1,4 млрд манатов.

По прогнозам пересмотренного государственного бюджета на 2024 год 48,9% придется на нефтегазовый сектор, а 51,1% – на ненефтегазовый сектор. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Он отметил, что удельный вес ненефтегазового сектора в бюджете увеличен на 0,8 процентных пункта: «В обновленном бюджете сумма трансферта из государственного нефтяного фонда не изменилась. Из приоритетных направлений на строительство, восстановление и реконструкцию в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено 1,4 млрд манатов, на меры обороны и безопасности – 800 млн манатов, на инфраструктурные проекты – 977 млн манатов. Из расходов бюджета 38,7% составят капитальные затраты, 58% – текущие расходы и 3,3% – расходы на обслуживание государственного долга».

Теги:
Из этой рубрики
Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура
Экономика

Самир Шарифов: 1,4 млрд манатов будет выделено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

2024/06/07, 12:07
Состоялся обмен мнениями о вступлении Азербайджана в ВТО
Экономика

Состоялся обмен мнениями о вступлении Азербайджана в ВТО

2024/06/06, 22:00
Азербайджан обсудил с саудитами альтернативную энергетику и опреснение морской воды (фото)
Экономика

Азербайджан обсудил с саудитами альтернативную энергетику и опреснение морской воды (фото)

2024/06/06, 20:55
Российский телеканал выпустил сюжет о Бакинской энергетической неделе (видео)
Экономика

Российский телеканал выпустил сюжет о Бакинской энергетической неделе (видео)

2024/06/06, 19:54
Галузин заявил об экспансии карт "Мир" в Азербайджане
Экономика

Галузин заявил об экспансии карт «Мир» в Азербайджане

2024/06/06, 19:24
Абдуллаев: Нет такой области, где бы Азербайджан и Россия не сотрудничали
Экономика

Абдуллаев: Нет такой области, где бы Азербайджан и Россия не сотрудничали

2024/06/06, 18:57
Глава SOCAR Green: Мир переходит от природного газа к "зеленой" энергии"
Экономика

Глава SOCAR Green: Мир переходит от природного газа к «зеленой» энергии»

2024/06/06, 18:11
Состоялась встреча с генеральным директором ВТО
Экономика

Состоялась встреча с генеральным директором ВТО

2024/06/06, 18:03
Беларусь построит в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе: известны детали
Экономика

Беларусь построит в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе: известны детали

2024/06/06, 13:16