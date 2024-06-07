Работы на территории «Крокус Сити Холла» пока не проводятся

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Никакие работы на территории «Крокус Сити Холла» спустя больше двух месяцев после теракта не ведутся, говорится в сообщении пресс-службы Crocus Group.

Территория возле входа в концертный зал имени Муслима Магомаева до сих пор оцеплена лентой. Рабочих и техники не наблюдается. Обгоревшие фасады здания не тронуты, выбитые стекла не заменены. Двери главного входа остаются открытыми, а в фойе разбросаны столы.

Также на территории «Крокуса», на месте стихийного мемориала, до сих пор стоят траурные венки в память о погибших в трагедии и их фотографии.

«На данный момент никакие работы на территории «Крокус Сити Холла» не проводятся», – сказал представитель Crocus Group.