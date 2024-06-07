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Работы на территории «Крокус Сити Холла» пока не проводятся

Работы на территории "Крокус Сити Холла" пока не проводятся

Никакие работы на территории «Крокус Сити Холла» спустя больше двух месяцев после теракта не ведутся, говорится в сообщении пресс-службы Crocus Group.

Территория возле входа в концертный зал имени Муслима Магомаева до сих пор оцеплена лентой. Рабочих и техники не наблюдается. Обгоревшие фасады здания не тронуты, выбитые стекла не заменены. Двери главного входа остаются открытыми, а в фойе разбросаны столы.

Также на территории «Крокуса», на месте стихийного мемориала, до сих пор стоят траурные венки в память о погибших в трагедии и их фотографии.

«На данный момент никакие работы на территории «Крокус Сити Холла» не проводятся», – сказал представитель Crocus Group.

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